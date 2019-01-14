福建加大力度为台胞提供同等待遇

据中新社报道，福建省长唐登杰今天（14日）在福建省十三届人大二次会议上作政府工作报告时表示，持续推进“66条实施意见”落深落细落实，继续出台深化闽台融合发展具体措施，加大力度为台湾同胞特别是台湾青年来闽学习、创业、就业、生活提供同等待遇。

在正于福州举行的福建省“两会”上，让台湾同胞享受到“同等待遇”，成为与会政协委员热议的话题。

去年，为贯彻落实国台办“31条措施”，福建省发布“66条实施意见”，并推动各地出台配套措施，先后有“厦门60条”“莆田35条”“福州68条”“漳州58条”等。福建在深化闽台经济社会融合发展、推动闽台同胞心灵契合等方面取得积极成效。

台盟福建省委会副主委、福建省政协港澳台侨和外事委员会副主任陈椿认为，随着福建省惠台政策的进一步实施，将吸引更多的台湾高端人才来闽投资兴业、安居乐业。

陈椿建议，要积极引导更多台湾青年来闽学习、就业、创业，鼓励、引导台湾同胞积极参与社会服务工作；要让更多的台胞参与新福建建设，共享祖国大陆改革开放的红利。

列席本次福建省政协会议的福州市台胞投资企业协会会长陈奕廷，今年暑假计划组织1000名台湾大学生到福建实习，希望让台湾年轻人深入认识了解大陆，增强他们对祖国的认同感。

“借鉴上海与台北双城论坛的做法，福州与高雄也可以探索双城论坛。”陈奕廷建议，应体现福建对台工作独特优势，加强两岸经济文化深入融合。扩大对台招商引资，协助在闽“老台资”企业转型升级，实现闽台企业优势互补，分工合作。同时，他期待各地台协会与福建各个商协会、工商联加强合作，构建供需讯息平台，扩大采购，创造商机，共同发展。

“让台湾同胞享受到更多均等化、普惠化、便捷化的基本公共服务，有更多获得感”。福建省委书记于伟国在参加福建省政协十二届二次会议分组讨论时表示，要进一步深化两岸融合发展，在通水、通电、通气、通桥“四通”上加快步伐，在“同等待遇”上下更大功夫。要用好平台载体，加强产业合作，密切文化交流，努力打造对台合作先行区。

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