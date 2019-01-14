律师：权健与相关人员或还涉嫌虚假广告罪

权健自然医学科技发展有限公司束某某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动等罪被检方批捕。根据目前披露信息，有律师表示，除了上述罪名外，权健公司及其相关人员或还涉嫌虚假广告罪，可能会被数罪并罚。

据《新京报》今天（14日）报道，北京市君永律师事务所许兰亭律师解读称，2009年实施的《中华人民共和国刑法修正案（七）》将组织、领导传销活动罪列为《刑法》第二百二十四条之一，其明确规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。

昨天（13日），天津市武清区人民检察院对公安机关提请批准逮捕的权健公司束某某等16名犯罪嫌疑人，经审查证据材料，告知犯罪嫌疑人诉讼权利并讯问犯罪嫌疑人后，以涉嫌组织、领导传销活动等罪依法作出批准逮捕决定。

对于权健公司是否会涉嫌其他罪名，许兰亭表示依据现有的报道还难以判断。根据之前媒体的相关报道来看，权健公司在对产品进行推销时，可能存在“虚假宣传”的情形。

依据《刑法》第二百二十二条规定，“广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十五条对虚假广告的立案追诉标准作了明确规定，其中违法所得数额为重要考量标准。同时，《中华人民共和国广告法》第二条明确规定，“广告主，是指为推销商品或者服务，自行或者委托他人设计、制作、发布广告的自然人、法人或者其他组织”。

如果有证据证明权健自公司以及负责制作发布宣传广告的工作人员从事了自行或者委托他人设计、制作、发布广告的行为，那么权健公司以及相关人员就属于广告发布中的 “广告主”，属于涉嫌发布虚假广告罪的适格主体，同时如果有充分证据证明所发布的广告进行了虚假宣传且造成严重后果，违法所得数额达到相关规定标准，那么相关主体也涉嫌虚假广告罪。

许兰亭表示，上述分析是基于目前现有的媒体报道对于权健公司以及被批捕的16人所涉嫌罪名的一个初步判断， “案件最终的定罪量刑需要根据案件事实、证据情况，情节轻重以及相关法律规定进行确定。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！