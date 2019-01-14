大连市中级人民法院公布加拿大人谢伦伯格涉毒案庭审信息。全文如下：

2019年1月14日，辽宁省大连市中级人民法院对加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（ROBERT LLOYD SCHELLENBERG，以下简称谢伦伯格）走私毒品案依法进行一审公开开庭审理并当庭宣判，以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑，并处没收个人全部财产。

2018年11月20日，大连市中级人民法院一审以走私毒品罪判处谢伦伯格有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十五万元，驱逐出境。谢伦伯格不服，提出上诉。12月29日，辽宁省高级人民法院依法公开开庭审理，辽宁省人民检察院出庭检察员认为一审判决认定被告人为从犯和犯罪未遂并从轻处罚明显不当，经审理，辽宁省高级人民法院裁定将案件发回原审法院重新审判。大连市人民检察院补充起诉了新的犯罪事实。大连市中级人民法院依法另行组成合议庭，对此案公开开庭审理。

大连市中级人民法院经审理查明：凯姆、史蒂芬与“周先生”（均在逃）等人实施有组织的国际贩毒活动，控制着中国境内平安银行、招商银行的两个账户，为其毒品犯罪提供资金支持。2014年10月中旬，凯姆雇佣翻译许某为其工作，指使许某到大连市租赁仓库、订购轮胎，接收“周先生”、简祥荣（因运输毒品罪、非法持有毒品罪被另案判处无期徒刑）从广东省运往大连市的藏有222包冰毒的20吨塑料颗粒并放入仓库，同时告知许某，将委派一名外籍人士处理此批货物。11月19日，凯姆指派谢伦伯格到大连与许某会合，拟将毒品藏匿在轮胎内胆中走私至澳大利亚。此后，谢伦伯格要求许某带其购买了用于将毒品与轮胎内胆重新包装的工具，订购了轮胎、内胎和二手集装箱。谢伦伯格查看货物、评估工作量后，将船期由11月更改为12月。27日下午，谢伦伯格给麦庆祥（因运输毒品罪被另案判处死刑，缓期二年执行）打电话，要求其帮助另找仓库存放毒品。麦庆祥随后给大连仓储经营商户打电话联系仓库事宜。29日，许某向公安机关报案。谢伦伯格察觉后，于12月1日凌晨离开酒店前往大连机场准备逃往泰国。途中，谢伦伯格扔掉手机SIM卡、更换新的SIM卡。当日13时，飞机经停广州时，谢伦伯格被公安机关抓获。经鉴定，公安机关查获的222包冰毒净重222.035千克。

经审理还查明，2014年11月中旬至12月初，“周先生”指使简祥荣两次雇车将混装有毒品的货物从广州运至杭州，简祥荣、史蒂芬、麦庆祥分别负责接运。12月5日，公安机关将麦庆祥抓获，查扣501千克冰毒。在上述犯罪期间，凯姆、史蒂芬与“周先生”等人控制的两个账户多次向简祥荣、麦庆祥等人账户转款用于相关支出。

公诉机关当庭出示了物证照片、书证、现场勘查笔录、毒品鉴定意见、另案被告人供述、证人证言等证据，证人许某出庭作证。

大连市中级人民法院认定，被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，其行为构成走私毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，谢伦伯格系主犯，且系犯罪既遂。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的严重危害程度，依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑，并处没收个人全部财产。

审判长在宣告判决时，当庭告知被告人如不服本判决，有权在接到判决书第二日起十日内向辽宁省高级人民法院提出上诉。

案件审理期间，人民法院依法保障了被告人在诉讼过程中的辩护、翻译等各项权利。开庭前，人民法院依照相关规定通知了加拿大驻华使馆，该馆官员到庭旁听。各界群众、部分中外媒体记者50余人旁听了庭审和宣判。

早报订户新闻，更多精彩等着您！