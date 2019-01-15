OECD：三大经济体进入放缓状态

（早报讯） 根据经济合作与发展组织(OECD)一项用于预测转折点的指标，全球主要经济体增长势头正在放缓。

该综合领先指标是全球增长同步放缓的最新迹象，上周德国工业数据引发的衰退警告以及周一早些时候中国贸易数据的下滑都预示增长放慢。

彭博社报道，这项预测未来六个至九个月转折点的指标自2018年初以来一直在下跌，并于11月再度下滑。OECD特别指出了美国和德国，称已经能确认有初步的增长放缓迹象。

进入2019年仅仅两周，OECD的经济指标和此前一系列数据都意味着今年的增长可能比目前预期的要慢。对于彭博经济师而言，数据显示“经济放缓，而不是崩溃”，但动能下降的速度“惊人”。

中国

中美贸易局势的紧张正在经济数据中得到反映。12月中国以美元计价的出口较去年同期下滑4.4% ，是自2016年以来的最差表现。进口降幅也达到2016年以来最大值，暗示中国国内需求疲软可能已经反映在了进口数据上。

欧元区

欧元区主要经济体11月份数据表现黯淡。产出下降1.7% ，德国经济滑坡引发该国可能连续第二季度萎缩的猜测。意大利经济同样令人担忧，法国国内的骚乱和抗议也拖累了经济增长。

美国

根据最新的非农就业报告，美国就业增长仍然强劲，但经济活动指标已经减弱。ISM制造业指标降至两年来的最低点，住房市场正在降温。预计今年整体扩张将会放缓，部分原因是特朗普政府减税效应消退。

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