一家三口制售假酒 拉萨警方查获假茅台等两千余瓶

据《新京报》报道，平安拉萨官方微博透露，近期在区公安厅相关部门的大力协助下，拉萨市公安局经侦支队成功破获一起销售假冒注册商标的商品案，摧毁一个家庭式制售假酒团伙，抓获张某、陈某、陈某红三名犯罪嫌疑人，该三人系亲属关系，缴获各类中高端假酒2000余瓶。

去年12月，经侦支队接区公安厅相关部门移交一起制售假酒的案件线索，经分析研判、缜密侦查，经侦支队侦查人员发现该线索指向的制售假酒窝点确实存在，且位于城关区夺底乡某处。

2019年1月5日凌晨，在区公安厅相关部门的大力协助下，经侦支队五大队侦查人员果断出击，成功将该窝点端掉，一举抓获张某、陈某、陈某红三名涉案嫌疑人。

现场，警方查获各类假冒的中高端白酒2000余瓶（价值正在鉴定中），包括“茅台”、“国窖1573”、“五粮液”等十余个品牌，以及基酒800余斤，生产工具一批，包装材料、商标、酒瓶若干。

经查，张某（女，45岁）伙同其儿子陈某、女儿陈某红，长期在拉萨市城关区夺底乡某租赁房屋内通过购买劣质散装酒灌装假包装的方式制售假酒。张某和女儿陈某红负责灌装贴标加工假酒，儿子陈某负责购买原材料、各种商标、包材及对外销售，所制假酒销售至拉萨多家商户。

经审讯，犯罪嫌疑人张某、陈某、陈某红均对制售假酒的犯罪事实供认不讳。目前，此案正在进一步侦办中。

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