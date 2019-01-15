台民调：柯文哲支持度强压朱立伦+蔡英文

台湾政大选举研究中心上周完成“2019国家安全调查”，就2020总统大选若是台北市长柯文哲、新北市前市长朱立伦及总统蔡英文三人角逐做民调，结果显示，柯文哲获38.7%民众支持最强，胜过朱立伦的21.5%，蔡英文更仅获15.3%支持度敬陪末座。

据联合新闻网报道，这次民调中，仅17.2%受访民众还明显未决定2020总统大选支持对象。

对于蔡英文就任至今的施政表现，不满意民众高达66.1%，其中非常不满意民众更高达35.5%，都远超过觉得满意民众的24.2%。

政大选研的这分民调，也调查民众对当前两岸关系看法。对近来引发热议的九二共识，有57.2%民众支持以“一个中国、各自表述”原则进行两岸交流，不支持民众仅30.9%。

而相对的，蔡英文政府以“加强与美国、日本的合作来对抗大陆”两岸路线，也有46.7%民众支持，45.4%则表不支持，支持与反对者比率伯仲间。但蔡英文政府执政至今两岸关系敌对状况，在0（敌对）至10（和平）分间，受访民众平均给4.61分，偏向敌对。

谈到两岸现状，仍有57.1%民众支持维持现状，胜过支持维持独立民众的22.4%与偏向统一的13%民众。有50.6%受访民众认为自己是台湾人，但也有42.6%民众认为自己是台湾人，也是中国人，仅3.1%民众认为自己就是中国人。

对两岸未来，33.4%民众支持维持现状，再视情况决定统一或独立；23.4%民众支持永远维持现状；支持未来应独立则有22.5%，支持未来应统一的仅12.9%。但有高达69.8%民众认为台湾现在已是主权独立国家，国名叫中华民国，仅21.4%民众不同意。

但对于未来，48.1%民众认为两岸较可能统一，胜过觉得较可能独立的29.6%。

据报道，进一步分析，50.5%民众担心两岸未来因统独发生战争，也有49.9%民众认为台湾只要宣布独立，中国大陆就将攻打台湾，仅39.4%民众认为不会发生战争。但若台湾独立将引发战争，有60.3%民众不支持；但若不会引发战争，则将有62%民众支持台独。

但若两岸真发生战争，69.6%民众对国军保外台湾能力质疑。而若是因台方宣布台独引发战争，48.5%民众认为美军将出兵协防，胜过觉得不会协防的35.3%。若是维持现状遭大陆攻打，更有61.5%民众认为美国将出兵协助，仅24%民众认为不会。

而若两岸发生战争，有高达61.6%民众认为多数台湾人将抵抗，胜过觉得不会抵抗的28.3%。但谈到两岸若发生战争，仅9.2%民众表态从军、6.4%表示将抵抗，但支持顺其自然民众高达24.3%，会逃跑、出国民众也有14.4%，更有2.1%民众表示将投降。

至于两岸经贸关系，53.3%民众支持强化，仅21.6%民众认为应降低。但有54.6%民众认为经济过度依赖对岸，大陆将来将以此要求台湾做政治让步，不认同的仅35.8%。

政大选研“2019国家安全调查”由杜克大学赞助，以独立样本方式于1月3至7日对台湾本岛民众电访。有效样本数1120份，在95%信心水准下，误差值约正负2.93%。

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