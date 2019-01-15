加拿大修订对华旅游警示 吁国民提防中国任意执法

据网媒“香港01”报道，加拿大政府当地时间周一（14日）对中国发出旅游警示，指中方任意执法，呼吁国民需加防范。

加拿大维持现有对中国的旅游警示级別于第二级“提高警惕”（Exercise a high degree of caution），但警告国民需要提防中方任意执法。加拿大政府指，国民必须遵守当地法律，又提醒国民中国设有死刑，指当局会对暴力和非暴力罪行实施死刑，而判决有时甚至是任意的。

加拿大全球事务部也透过声明中表示，“我们建议所有前往中国的加拿大人需高度谨慎。”

加拿大旅游警示分为四级，包括最低风险的“实施普通安全预防措施”（Exercise normal security precautions）、“提高警惕”、“避免非必要外游”（Avoid non-essential travel）和最高风险的“避免所有外游”（Avoid all travel）。

另据报道称，美国国务院1月3日也发出对中国的最新旅游警报，指北京当局任意执法，呼吁到当地的国民需加防范。此举或令两国关系再次陷入紧张。

中国大连市中级人民法院昨天重审谢伦伯格的走私毒品案，并决定判处他死刑。杜鲁多回应判决结果指，中方此举是任意裁决。

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