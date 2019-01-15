四川政协委员：建议数学高考时间延长至三小时以上

据成都商报报道，九三学社四川省委14日在省政协十二届二次会议上提交建议：将高考数学的时间延长到3个小时及以上。

在九三学社四川省委此次的集体提案中，一份名为《关于延长数学高考时间的建议》的提案十分亮眼。

提案提到，目前中国数学普遍的高考时间为2小时，题量为22题，“类似速算竞赛的状态”，而对应的结果，是考生“海量的重复练习”，对学生学习新知识兴趣的消磨。同时提案也提出，紧迫的考试时间容易让高考学生在遇到外界不可控的干扰因素时产生情绪波动，严重影响考生水平的发挥，从而偏离考试目的。

提案提出，结合数学学科内容广泛、需要深入思考的特点，应将高考数学的时间延长到3个小时及以上，改变目前类似速算竞赛的状态，从而改变高中阶段海量的重复训练、磨灭学生对数学兴趣的局面，为建设世界强国打好数学基础。

四川省政协委员、九三学社四川省委常委张彬，也是四川大学电子信息学院的教授，从教25年。这份集体提案，正是她和其余5名骨干成员在大量的调研基础上完成的。

14日，张彬在会场接受了成都商报的专访。张彬表示，数学不应该只是知道“1+1=2”，而是应该用数学解决问题。解决问题，就要“学会思考”，大学和社会需要的人才不应是“记忆好”的，而是能“独立思考”的。“而高考，是目前最为公平的人才选拔机制、大学录取的绝对主流方式。”

张彬指出，目前作为中国高考试点的江苏省，理科考生数学考试时间已经延长到2.5小时，希望四川也能勇于探索尝试。“知识点是永远学不完的，方法，却是一生受益的。”

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