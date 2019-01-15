广州去年GDP2.3万亿 今年增速目标6%-6.5%

中国广州市第十五届人民代表大会第四次会议今天上午9时开幕。

据第一财经报道，广州市市长温国辉在作政府工作报告时表示，2018年，广州市经济质量效益稳步提升，预计地区生产总值2.3万亿元（人民币，下同）、同比增长6.5%左右，地方一般公共预算收入1632.3亿元、可比增长9.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8%和10%。高新技术企业数量突破1万家，一批重大产业项目进展顺利。

2019年，广州的经济社会发展主要预期目标是：经济运行稳中有进，地区生产总值增长6-6.5%，固定资产投资增长8%左右，社会消费品零售总额增长7%左右，商品进出口总值增长3%左右。

温国辉说，过去一年，面对复杂多变的国内外经济形势，广州保持战略定力，把工作着力点放在实体经济上，狠抓打基础、利长远工作，坚定不移推动经济高质量发展。

2018年，广州重点项目完成投资2812.8亿元，带动全社会固定资产投资增长8%，高技术制造业投资增长1.5倍，工业投资增长50%。新设外商直接投资企业5376 家、增长1.2倍，在穗投资的世界500强企业达301家，实际利用外资67亿美元、增长6.5%，其中制造业实际利用外资增长2. 26倍。

温国辉表示，广州市经济社会发展还存在许多不平衡不充分的矛盾和问题。经济下行压力较大，产业发展质量不高，传统产业仍占较大比重，新兴产业增速快但体量小，尚未形成有效支撑，投资特别是民间投资不足，民营经济发展面临不少困难，外贸增长乏力。

温国辉说，2019年经济高质量发展要迈出新步伐，先进制造业增加值占规模以上制造业比重达到68%左右，现代服务业增加值占服务业比重达到68%左右，研发经费支出占地区生产总值比重达到2.8%，地方一般公共预算收入增长5%。金融财政风险有效防控。

2019年，广州将着力建设制造业强市。出台系列产业扶持政策，釆取技术改造、兼并重组等方式，支持汽车、电子、电力、石化等传统优势产业转型升级。同时，释放数字经济潜能，建设4K超高清视频示范社区，推进5G技术研发与商用，加快互联网协议第6版升级改造。

释放内需潜力方面，广州将发挥投资的关键性作用，大力推进重大项目的“攻城拔寨”行动，加快推进592个市重点项目建设，完成投资3087亿元、增长17.6%。

跨区域合作方面，将推进更高层次的广佛同城化，共建广清产业协同发展基地，与齐齐哈尔共建产业园，全力助推毕节、黔南脱贫攻坚。

全力推进粤港澳大湾区建设仍是重中之重。温国辉说，广州将充分发挥粵港澳大湾区核心引擎作用，建设广深港澳科技创新走廊；加快建设粵港产业深度合作园、粵澳合作葡语系国家产业园等重大合作平台；推进设立广州创新型期货交易所、粵港澳大湾区商业银行，建设国际金融岛；深化从化无规定马属动物疫病区与香港合作，支持香港赛马会建设国际马匹检验检疫监测中心和马术运动综合体。



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