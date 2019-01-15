李作成会见美海军作战部长 称将不惜一切代价维护统一

据中国国防部网站报道，15日上午，中共中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成在八一大楼会见了来访的美国海军作战部长约翰理查德森。李作成在会见中表示，台湾问题事关中方核心利益，如果有人要将台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价维护祖国统一。

李作成说，中美建交40年的风雨历程表明，中美共同利益远大于矛盾分歧，合作是双方最好的选择。中美两军关系是两国关系的重要组成部分，两国元首高度重视两军关系，为两军关系发展提供了重要引领。两军应相互尊重，增进互信，加强沟通，管控风险，努力推动两军关系成为两国关系的稳定器。

理查德森说，美方高度重视发展建设性的、以结果为导向的美中两军关系，愿与中方一道，加强两军高层交往，用好两军现有沟通对话渠道，增进相互了解，减少误解误判，管控分歧风险。

双方还就台湾、南中国海等问题深入交换了看法。李作成强调，台湾问题是中国的内政，事关中方核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。如果有人要将台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价维护祖国统一，捍卫国家主权和领土完整。理查德森一行应海军司令员沈金龙邀请，于1月13日开始对中国进行正式访问。

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