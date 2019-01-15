针对“口译哥”违法聘用案 台外交部：组长非法定主管职务

“口译哥”赵怡翔外派台湾驻美代表处引发讨论，台湾外交部长吴钊燮昨晚上电视节目亲自说明，强调没有违法；对于外界质疑赵怡翔是聘用人员却担任主管职，台湾外交部今天表示，驻美国代表处组长是为驻外机构对外交涉业务需要的对外名义，并非编制职称，且未列职等，所以组长并非简任第12职等，亦非法定主管职务。

据联合新闻网报道，外交部表示，赵怡翔原本担任外交部机要秘书，是依《公务人员任用法》及《各机关机要人员进用办法》进用，并经铨叙审定简任第10职等，之后依《驻外机构组织通则》、《聘用人员聘用条例》遴聘至驻美国代表处，前后职务的进用规定不同。

外交部表示，依据行政院核定聘用计划书，赵怡翔驻外期间月酬标准比照荐任一等秘书等级，相当荐任第9职等支给，依据《驻外机构组织通则》，外交部得视驻外机构实际需要，依聘用人员聘用条例聘用人员。驻外机构进用聘用人员均依《聘用人员聘用条例》及其相关规定与报经行政院核定的聘用计划书办理。

外交部表示，赵怡翔是依照规定，由国内遴聘至驻美国代表处的聘用人员，赵怡翔原为外交部简任第10职等机要秘书，现聘用为驻美代表处一等咨议。

外交部表示，依据行政院2012年2月16日发布的驻外机构组织通则第4条，“驻外机构得分单位办事…对外名称及业务权责机关之归属，另以编组表定之”。另该通则第7条，“外交部得应业务需要，给予驻外人员适当名义对外或予以加衔”，目前驻美国代表处组长是为驻外机构对外交涉业务需要的对外名义，并非编制职称，且未列职等，所以组长并非简任第12职等，亦非法定主管职务。



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