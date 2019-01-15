加总理称中国任意作死刑判决 中国外交部：加方言论缺乏法治精神

针对加拿大总理特鲁多谈谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）案时指责中国“任意”作出死刑判决，中国外交部新闻发言人华春莹今天（15日）在例行记者会上表示，加方的说法缺乏法治精神。

据澎湃新闻报道，华春莹在记者会上应询表示：“我不知道加方有关人士讲这个话之前，有没有认真地读一读辽宁省大连市中级人民法院就此案发布的相关信息，有没有认真地学一学中国的有关法律。”

华春莹说，大连市中级人民法院发布的相关信息十分具体和详尽，被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，行为构成走私毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。毒品犯罪是世界公认的严重罪行，社会危害极大，各国都予以严厉打击。中国同样对毒品犯罪严惩不贷。

华春莹说，法律面前一律平等，这就是真正的法治精神。加方有关人士的言论缺乏最起码的法治精神，中方对此表示强烈不满，敦促加方尊重法治，尊重中国的司法主权，纠正错误，停止发表不负责任的言论。

14日，辽宁省大连市中级人民法院对加拿大籍被告人谢伦伯格走私毒品案进行一审公开开庭审理并当庭宣判，以走私毒品罪判处被告人谢伦伯格死刑，并处没收个人全部财产。

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