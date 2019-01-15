大连中院：加拿大人走私毒品案不存在任何程序违法之处

加拿大籍男子谢伦伯格因走私毒品罪昨天在大连中级人民法院重审被判处死刑，大连中院有关负责人今天（15日）回应此案重审情况时表示，案件办理过程严格依照《刑事诉讼法》的有关规定履行了相关法律程序，不存在任何程序违法之处。

据法制网报道，《刑事诉讼法》第一百八十七条规定第一款规定，人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。

第三款规定，人民法院确定开庭日期后，应当将开庭时间、地点通知人民检察院、传唤当事人、通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员，传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公开审判的案件，应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。

大连中院相关负责人介绍说，大连中院于2018年12月29日收到辽宁省高级人民法院将罗伯特·劳埃德·谢伦伯格走私毒品案发回重审的裁定书后，依法立案受理，并另行组成合议庭审理此案。立案后，大连中院在法定期限内告知谢伦伯格合议庭组成人员名单，并告知其有权委托辩护人，谢伦伯格要求继续委托原一、二审辩护人北京莫少平律师事务所张冬硕律师为其辩护。

这位负责人说，2019年1月2日，大连市人民检察院向大连中院送达了补充起诉决定书，补充起诉了谢伦伯格参与有组织国际贩毒活动、在犯罪中系主犯的新的犯罪事实。大连中院于当日向被告人谢伦伯格送达补充起诉决定书副本。同日，大连中院收到辩护律师张冬硕提交的委托手续并向其送达补充起诉书副本。

本次庭审程序中，大连中院依法保障了辩护律师阅卷等权利。期间，公诉人申请证人出庭，合议庭决定准许。大连中院确定于2019年1月14日开庭后，于1月10日发布了开庭公告，并以法定方式通知了公诉人、辩护人、翻译人员、证人开庭时间及地点。亦在开庭3日前将开庭时间、地点告知谢伦伯格。法院立案、组成合议庭、履行送达、告知及开庭时间、地点等环节均符合《刑事诉讼法》关于期限的规定。

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