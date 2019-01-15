四川：今年计划再实现50万贫困人口脱贫

中国四川省第十三届人大二次会议昨天在成都开幕，省长尹力代表四川省人民政府作工作报告。报告提出，2019年，四川将再实现50万贫困人口脱贫、1482个贫困村退出、31个贫困县摘帽。

据《新京报》消息，政府工作报告称，2018年，全省脱贫攻坚取得新成绩。大力实施22个扶贫专项，易地扶贫搬迁建成住房15.5万套。采取超常举措综合帮扶凉山，出台12个方面34条支持措施。扎实开展扶贫领域作风问题专项治理。实现104万贫困人口脱贫、3513个贫困村彻底脱贫，30个计划摘帽贫困县达到验收标准。

据四川省扶贫开发局日前发布，目前，全省仍有71万农村贫困人口尚未脱贫退出，特别是彝区藏区等深度贫困地区，脱贫攻坚难度大，防止返贫压力也不小。

政府工作报告提出，2019年坚决打好精准脱贫攻坚战，再实现50万贫困人口脱贫、1482个贫困村退出、31个贫困县摘帽，藏区贫困县全部摘帽。扎实推进住房、产业、就业、教育、健康、基础设施、生态等攻坚行动。做好凉山州综合帮扶，加强禁毒防艾、控超保学、移风易俗等综合治理。抓好“回头看”、“回头帮”，完善稳定脱贫长效机制。强化东西部扶贫协作和对口支援，整合用好各种帮扶力量。

今年四川省还将有哪些大动作？政府工作报告中提出，提升主干引领辐射带动能力，支持成都加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市，推进“总部成都”建设，推动天府新区高质量发展，加快建设国际空港新城。大力发展环成都经济圈，推进川南经济区一体化发展，推动川东北经济区振兴、攀西经济区转型、川西北生态示范区绿色发展。支持民族地区、革命老区发展。



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