中国明星“限薪令”效果明显 传片酬打三到五折是常态

据网媒“香港01”报道，中国稅务总局从2018年10月开始以霹雳手段整治明星片酬，接着广电总局于11月要求明星“限酬”。

从官方出台政策至今，2019年中国影视行业有否变化？有圈内人士表示，官方整顿，效果明显，准一线青年演员，普遍折价一半以上。

据中国知名自媒体“娱乐资本论”报道称，中国明星“限酬”效果颇为明显。多位行业资深人士称：“真的降了，明星片酬打三折到五折，很普遍。”

有消息称，准一线青年演员，普遍折价一半以上，以2000万（人民币，下同，约400万新元）到3000万成交者居多，有人甚至降了八成，1000万成交；而大明星普遍低调，少有接戏，业内人士透露其市场上限为7000万左右，片酬过亿的时代已然终结。

业内某资深人士对未来持续看空：“片酬能到3000万，已经很不错了，市场每周都在变，在限薪令和稅务两道关卡之外，三大视频平台日益收缩的预算，成为市场上更大的不确定因素。”

“再往后推一个月，1000万的戏，明星们都得来抢。”这位资深人士认为，现在大家还能谈谈片酬，再过段时间，明星们讨论的，将是“无戏可拍”。与日益明朗的明星片酬相比，影视行业工作人员的稅负问题，依然在博弈当中。

独立制片人秦小木（化名）表示：“以前透过工作室，几个点稅率，现在最高要30%多，很多编剧、导演、监制等，收入都符合最高档。值得欣慰的是，经过谈判，片方往往会愿意承担一部分稅点。”

虽然没有明文，但秦小木最近观察的明星成交价几乎没有超过3000万的，均为准一线青年演员。秦小木描述这一类演员为——有过大火作品，但不是男一女一，也单独挑过大樑，属于大家都知道的，但根基并不稳，遇到合适的作品就能稳升一线。

“这类准一线演员都喜欢报6000万、8000万的数字，以前可以谈，谈到4000万就不肯降了，现在普遍成交价为2000万、3000万，降一半，还都是稅前。”

秦小木表示，演员“限酬”对行业十分利好，可以倒逼行业将更多的钱用在制作层面，不再唯明星论，也给了众多二三线演员出头的机会。“总局限酬属于倡导型意见，没有法律强制效应，但就是给了全行业一个‘师出有名’，大家合力一起压价。”

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