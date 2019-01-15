中国今年有望取代日本成全球第二大债券市场

据路透社报道，渣打银行今天发表报告，预期中国内地债券市场规模今年将增长15%至98万亿元（人民币，下同），将取代日本成为全球第二大的债券市场。

该行预期，今年内地债券总发行量及净发行量将上升13%至分别49.4万亿元及12.6万亿元。其中中国政府债券将增加8%至3.9万亿元，地方政府债券增4%至4.3万亿元。净政府债券供应料不会有太大变化。

报告称，由于经济长放缓、低通胀及低信贷增长，中国的收益率曲线于今年首季可能进一步趋于平缓，但波动性可能增加。人民币表现走强将为未来货币政策进一步宽松提供更多空间。

渣打表示，下调今年首季及今年底10年期政府债券的收益率预测至分别2.8%及3.0%，预期七天回购定盘利率将由去年第四季的2.7%降至今年首季的2.5%；三个月SHIBOR利率则由现时的3%降至2.7-2.8%水平。

该行预计中国人民银行今年余下时间将再降低存款准备金率200个百分点，并通过定向中期借贷便利注入更多流动性。此外，在人民币走强及通胀下降后，预期第一季度公开市操作减少的可能性增加。渣打称不排除中国下调基准利率的可能性，但这目前仍不是该行预期的基本情况，因减息的话有可能引起再杠杆化的担忧，故中国只有在其他措施未能带动经济增长的情况下才有可能考虑减息。

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