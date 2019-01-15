台八成忧郁症患者 春节与家人互动出问题

台湾今年春节连假长达九天，很多人面对连日返家与家人相处，被各式各样尴尬问题轰炸，而出现忧郁、焦虑状况；精神科临床观察发现，门诊约有七至八成忧郁症患者，都曾反映春节相聚时间长，与家人互动出了问题，其中一至二成状况较严重，甚至有“拒绝返家团圆”状况，这类个案女性比男性多一倍。

据联合新闻网报道，一名22岁在北部求学的女大生，因父母经常吵架，母亲常在电话中哭诉抱怨父亲的情绪及言语行径，使她每次接到电话后就会开始焦虑、恐惧害怕、恶梦、失眠、情绪起伏大、忧郁，提不起动力上学而旷课，在门诊也多次表达，最大担忧是春节年假很长，没有理由不回家，不知该怎么办。

害怕返乡过年的不仅年轻人，也有中老年熟女。一名65岁已婚刚退休女性，婆家在南部，就诊时主诉忧郁、提不起劲、焦虑、悲观想法、失眠等，因退休后先生以她退休较悠闲为由，要求分担照顾年迈婆婆的责任，造成个案相当大的压力，当讨论年假安排时，一时气愤刷卡决定自己独自出国旅游，不愿在家过年。

收治患者的书田诊所精神科主任医师施佳佐表示，少数有家庭关系困扰的忧郁症者，有时不是加分，反而是加重忧郁情绪的压力来源。

施佳佐建议，若真的担连假在家与家人相处问题，可以只回家吃年夜饭或只待短暂日子，当超过自己负荷程度，或彼此开始讨论过度敏感话题而冲突，需回避敏感无共识话题，或以工作及学业为由提前离开；也可找朋友到家里一同过年，当家中有外人时，家人间较不会放纵负面情绪；或是去朋友家过年，选择串门子去感受友人间温暖。

此外，若经济能力许可，施佳佐建议不妨安排出国旅游，共同转移冲突注意力；如是自己一人出游，或安排工作努力赚钱也都是很好选择；倘若春节期间出现身心调适障碍，或关系互动困扰，可尽早回诊与医师讨论，寻求咨询及医疗协助。



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