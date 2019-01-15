传歼-20进驻华东 震慑美日台意味浓

据香港“东网”报道，美军三架B2隐形战略轰炸机上周四被调派至太平洋的夏威夷，以支援美国战略司令部的轰炸机特遣队任务，分析认为这是针对中国大陆的部署。而在中方自去年2月宣布歼-20开始列装空军作战部队近一年后，有网民拍到该款中方自行研发隐形战机已进驻位于安徽的空军基地，相信是为制衡美方的部署。

事实上歼-20进入芜湖基地的消息流传已久，只是一直无任何照片佐证。一名知名军事微博博主昨天（14日）发文称，在归东部战区管辖的安徽芜湖基地拍摄到一架正准备降落的歼-20战机。巧合的是，大陆主流媒体近期高调宣传驻守芜湖基地的南部战区空军航空兵所属旅旅长郝井文的事迹，据指是为其所在的旅级部队换装进行造势。目前，首批两架歼-20已进驻郝井文所在的部队。

报道称，大陆官方宣传品指出，郝井文所在部队曾进行过“钓鱼岛空中维权”及“东海防空识別区巡逻”等任务。又因芜湖基地距离台湾、冲绳、日本本土的距离由500至1200公里不等，而歼-20的作战半径被指高达2000公里，这意味着歼-20进驻芜湖基地后，势必对东海、台海局势带来影响。

另据最新卫星照片显示，位于芜湖的空军基地已经建成26个新型机棚，也可能是为提供歼-20进驻使用。

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