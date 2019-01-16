美国：中国正谋求“三位一体”核力量

（早报讯）美国国防情报局最新报告指出，中国可能正在开发一种能投放核武器的远程轰炸机，和一种天基早期预警系统，以更加快速应对袭击。

彭博社报道，根据这份15日发布的报告，这款轰炸机的开发，加上中国的陆基核武计划和已经部署的洲际弹道导弹潜艇，将使中国拥有跟美国和俄罗斯类似的“三位一体”核打击体系。自冷战以来，这被视为提高生存能力和战略威慑力的资本。

国防情报局说，即使没有这款轰炸机，中国正在推进其新的晋级核潜艇，配备巨浪-2洲际弹道导弹，“不久的将来开始战略巡逻时，将增强中国的核威慑”。

该局评估称，中国维持“不首先使用”核武器的政策，但补充说，中国不首先使用核武器政策的适用条件存在一些模糊性。

报告还说，虽然中国的国防开支在2000年到2016年间平均每年增长10%，但军费总额仍“大大低于”美国。据悉，2014年至去年，中国军费约占国内生产总值的1.3%，而同期美国超过3%。

报告表示，中国正在努力平衡，一方面扩大军事实力，另一方面不让国际社会警惕中国的崛起，不挑衅美国及其盟国和伙伴，或亚太地区其他国家，避免陷入军事冲突或促使他们组成反华联盟。

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