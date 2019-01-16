香港无印良品饼干测出致癌物 大陆多家实体店有售

香港消费者委员会昨天（15日）发布的检测报告称，其于2018年8月至10月从香港多地购买了58款饼干类食品，部分检测样品中发现了具有基因毒性和致癌性的环氧丙醇和丙烯酰胺，其中无印良品的一款产地为马来西亚的榛子燕麦饼干，在检测的非预先包装或豁免营养标签的预先包装样品中，其环氧丙醇和丙烯酰胺含量均为最高。

据《北京青年报》报道，香港食物环境卫生署总新闻主任吕敏仪表示，消费者委员会报告中所指的环氧丙醇和丙烯酰胺均为当地食品法典委员会尚未“制定食品”中最高含量的物质，但当地就丙烯酰胺曾制定了相应的守则，有关部门也在草拟缩水甘油酯的守则。

吕敏仪称，食品安全中心针对法例未订立标准的有害物质，将以风险为本的原则，抽取食物样品进行化验，如果风险评估结果显示有关食物不适合供人食用，将会要求商户停售，并回收有关食物。此外，还可能会检控涉事商户。

无印良品中国大陆官方网站上有与该报告中同名的榛子燕麦饼干，但官网显示该产品暂时缺货。多家位于大陆的无印良品实体店均称仍有“榛子燕麦”口味饼干在售，规格均为15片每袋。各大电商平台上，也仍旧可以检索出涉事饼干的购买链接，其中部分还特意标注了“香港代购”字样。

15日晚，无印良品（上海）商业有限公司客服人员称，位于香港的无印良品与大陆的无印良品门店分属两家不同的分公司，因此门店所销售产品类型可能略有差异。关于香港消费者委员会发布的提醒，客服人员表示尚未接到有关情况，需核实该产品在内地是否有售再做答复。

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