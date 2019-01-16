管中闵写社论被认定兼职 马系监委反对：欠缺具体事证

台大校长管中闵在担任政委及兼任经建会、国发会主委期间，持续以匿名方式替壹周刊写社论，监委认定他违法兼职，通过弹劾。不过，监委王美玉、刘德勋认为，法令规定不明确，调查监委却未请主管机关铨叙部表达正式书面意见作为审查基础，径自判定管中闵违法兼职，欠缺具体事证。

据中时电子报报道，台湾监察院昨天（15日）召开管中闵弹劾审查会，会中监委对于管中闵究竟是“投稿”，或是“经常性供稿”有不同看法，有监委认为管中闵只是普通的写专栏，不认为是兼职，但审查会主席陈师孟认为，管中闵“犯了大忌”，因为写专栏都会挂名，但写社论是匿名，代表的是媒体立场，与政务官职务有无冲突、有无损害政务官尊严，都有待讨论。

最后投下反对票的王美玉及刘德勋在会中表达意见指出，管中闵受邀撰稿是否违反公务员服务法第14条第1项“公务员除法令所规定外，不得兼任他项公职或业务。其依法令兼职者，不得兼薪及兼领公费。”因法条不明确，且铨叙部多年函释并未有这部分，应请铨叙部针对本案说明。

王美玉、刘德勋表示，但本案调查过程中，调查监委仅向铨叙部调阅卷证，及请铨叙部次长到院说明，唯独未请铨叙部以主管机关表达正式书面意见以作为审查基础，是程序及实质欠缺的严重问题。

王美玉及刘德勋也表示，壹周刊已说明本案为社论专栏邀稿，未有契约关系，所付报酬也是已刊登的稿费，而调查案所附多篇专栏是否均为管中闵所撰写，调查案都未论及，有进一步究明必要。

同时，王美玉指出，司法院早已函释“公务员在报纸杂志投稿或着作书籍出版收受报酬，或编辑研究学术之杂志刊物，均非修正公务员服务法第十三条第一项所谓经营商业。”若调查监委认定管中闵有兼职，为何不参考司法院这项函释？

王美玉及刘德勋表示，受邀撰稿既非兼职，是否刊登也属报社杂志选择，而且投稿、撰稿是否为兼职，也未有铨叙部函释，径为判定“经常、固定”兼职，欠缺更具体的事证以为佐证。

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