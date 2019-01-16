研究：中国PM2.5污染下降 居民预期寿命延长半年

中国在2014年年初发起污染防治战，2016年PM2.5大气污染水平比2013年下降12%。芝加哥大学能源政策研究所近日在北京发布的“空气质量寿命指数”(AQLI)显示，这一污染减少程度相当于中国居民平均预期寿命延长6个月。

据《科技日报》报道，由50个国家303个机构的488名研究人员共同完成的《2010年全球疾病负担评估》称，2010年，细颗粒物形式的室外空气污染居全球20个首要致死风险因子第九位，在中国则为第四。细颗粒物形式的室外空气污染所导致的公共健康风险，比人们以往认为的更为严重，2010年在中国，室外空气污染导致120万人过早死亡以及超过2500万健康生命年(1个人减少1年寿命为1健康生命年)的损失。

“PM2.5污染的健康影响为何如此巨大？”芝加哥大学能源政策研究所所长、米尔顿·弗里德曼讲席经济学教授迈克尔·格林斯通解释说，主要原因是居住在污染地区的居民面对大气污染无处可逃。“烟可以戒掉，疾病可以预防，但每个人不能不呼吸空气，因而大气污染对人寿命的影响比其他任何因素都大。当前，全球75%的人口，即55亿人都生活在PM2.5超过WHO(世界卫生组织)指导标准的地区。”

据悉，WHO的指导标准为PM2.5年均浓度10微克/立方米，而中国的标准是35微克/立方米。

“空气质量寿命指数”是将空气中的PM2.5污染换算成对人们预期寿命的影响程度。该指数由芝加哥大学能源政策研究所团队研发，以两份经同行评审的研究报告为基础，将人们长期受大气污染影响与预期寿命之间的因果关系进行量化，以帮助公众和决策者了解大气污染防治政策的重要性。

该研究发现，长期曝露在PM2.5超标的大气污染中，PM2.5浓度每增加10微克/立方米，人的预期寿命将会缩减0.98年。

此次发布的“空气质量寿命指数”显示，亚洲发展中及正在工业化的国家受PM2.5污染影响最大。如能达到WHO指导的安全标准，印度人的平均预期寿命将延长4.3年，而中国可增加2.9年，即从76岁提高到79岁。美国还有约1/3人口生活在未达WHO指导标准的地区，若能达标，在污染最严重的地区，人们的预期寿命可望延长一年。

“中国应对大气污染的努力是全球治污行动的一部分。”格林斯通说，中国的几个重点地区污染浓度降幅远高于全国平均水平，为当地居民带来更多益处。如天津曾是2013年中国污染最严重的三个城市之一，其颗粒物污染浓度在2016年下降了14%，如果能够维持这个水平，1300万居民平均预期寿命将比2013年延长1.2年。河南省的大气污染改善最为明显，居民暴露在PM2.5污染的时间比2013年下降了20%，相当于平均预期寿命增加了1.3年。

“中国近几年的大气污染治理工作已见成效。卫星数据显示，截至2016年，大气PM2.5污染浓度下降了10%以上。更多新数据显示，这几年的污染降幅可能更大。”格林斯通说，“如果这个势头能保持下去，中国人将过上更健康、更长寿的生活。”

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