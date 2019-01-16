赵正永落马有前兆 央视专题片透露细节

中纪委官网昨晚通报，中共陕西省委原书记赵正永涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开履历显示，赵正永生于1951年3月，安徽马鞍山人，曾长期在安徽省工作。赵正永2001年起转调陕西，任职陕西省委常委、政法委书记。此后，他先后担任陕西省委常委、副省长，陕西省委副书记、省长、党组书记等职。他2012年12月起担任陕西省委书记，直至2016年3月卸任。2016年4月至2018年3月，他任职第十二届全国人民代表大会内务司法委员会副主任委员。

据《新京报》报道，赵正永退休4个月后，2018年7月，由中央牵头整治秦岭北麓违规建别墅问题的大幕，正式揭开。

2018年7月30日，陕西省在西安召开秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作动员部署大会。《陕西日报》的报道称：近日，习近平总书记对秦岭北麓西安境内违规建别墅、严重破坏生态环境问题作出重要批示，要求彻底查处。

此次部署大会上，中央纪委副书记徐令义以中央派驻专项整治工作组组长的身份坐镇，他强调：要坚持问题导向，深刻认识秦岭北麓西安境内违规建别墅问题反映的是贯彻习近平总书记重要批示指示不坚决、不扎实、不到位的严重问题，清醒认识秦岭北麓西安境内违规建别墅问题既包括政治上的问题，也包括行政业务上的问题。

自此，中央、省、市三级打响秦岭保卫战，秦岭北麓西安段共有1194栋违建别墅被列为查处整治对象。

1月9日晚，中央电视台播放《一抓到底正风纪》新闻专题片，回顾了整个秦岭违建整治始末。专题片中，有多名领导干部出镜，谈到了陕西“时任省委主要领导”。

片中显示，2014年5月13日，习近平总书记就秦岭北麓西安段圈地建别墅问题作出重要批示，要求陕西省委省政府主要负责同志关注此事。

片中称，接到批示后，“时任陕西省委主要领导没有在省委常委会上进行传达学习，也没有进行专题研究，只是简单地批示省委督察室会同西安市委尽快查清、向中央报送材料。”而此时的陕西省委书记正是赵正永。

时任陕西省委常委、省委秘书长刘小燕称，此事陕西省委当时没有在省委的常委会上传达学习，“就是当时时任主要领导批示。”

两个月后，2014年7月，西安市委向陕西省委汇报：秦岭违建别墅完全查清，共有202栋。省委对此照单全收，这一虚假数字沿用了四年。

刘小燕称：“后来的实际情况证明不是只有这202栋，远远大于这个，所以如果核查的话，肯定就不会出现这个问题。”

陕西省在2014年8月向党中央报告说，秦岭违建别墅的数量已经查清。事实上未经核实，把西安市委市政府的报告内容基本直接呈报。

刘小燕回忆：“上报给中央的材料应该要认真地核实，但是实际上没有核实，是在西安市报的材料的基础上完成的，是省委的报告，但是是西安市的内容。这个是存在严重的官僚主义。”

当年的10月13日，习近平总书记第二次作出重要批示，要求“务必高度重视，以坚决的态度予以整治，以实际行动遏止此类破坏生态文明的问题蔓延扩散”。

2014年11月，西安市委向陕西省委报告称：202栋违建已全部处置到位。陕西省委在接到西安市报送材料的当天，就以省委名义向中央报告：“202栋违建别墅已得到彻底处置”。

而时任西安市政府咨询员的乔征说，“后头给中央汇报彻底整治完了，这些话都不实，绝对不实。”

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