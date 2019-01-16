美参议员：美贸易代表认为上周中美磋商在结构性问题上没进展

美国共和党参议员格拉斯利周二（15日）表示，美国贸易代表莱特希泽认为，上周与中国的贸易磋商中，并未在结构性问题上取得任何进展。目前，中美在1月底进行更高级别磋商的计划开始浮现。

路透社发自华盛顿的报道称，格拉斯利上周五与莱特希泽会面。他表示，莱特希泽对中国购买美国大豆的评论非常正面。

中美贸易战影响到数千亿美元商品贸易，在两国元首宣布贸易战休战90天后，中国上月恢复采购美国大豆，但购买规模不大。

格拉斯利本周在与记者进行每周电话会议时说，“但他(莱特希泽)表示，在需要做出的结构性改变方面，并没有取得任何进展，”并称那些结构性问题包括知识产权、窃取商业机密以及向企业施加压力让他们分享信息。

上周，中美官员在北京举行了副部级经贸问题磋商。美国计划在3月2日提高对2,000亿美元中国商品的关税税率，双方正在试图达成协议避免出现这种局面。

格拉斯利称，中国官员将在两周后访问华盛顿进行贸易磋商。他说，“在我看来...中国经济正在受到损害...有可能取得进展，”

一位熟悉特朗普政府磋商计划的消息人士称，中国副总理刘鹤已接受邀请，将于1月30-31日赴华盛顿与莱特希泽和美国财长努钦(Steven Mnuchin)举行会谈。

美国贸易代表办公室(USTR)的一位发言人未立即回复就格拉斯利言论置评的请求，也未就下轮中美磋商的具体日期置评。报道指，格拉斯利的言论一度抑制了美国股市的人气。

美国贸易代表办公室周一称，虽然美国政府部分关门的情况现已进入第四周，但包括贸易磋商在内的工作将继续进行。

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