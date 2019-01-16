江苏官员回应过期疫苗接访时满脸微笑：要亲和不能板脸

江苏金湖过期疫苗事件近日引发关注，邻近的洪泽区政府也卷入汹涌的舆情中，不过不是因为被曝出了“过期疫苗”，而是区领导在接待群众时的微笑表情。

日前，一组“紧急召开的过期疫苗会议，洪泽区委书记居然在笑”的照片在网络上被热传。照片显示，一位领导模样的男子，扭着头在笑呵呵地记录着什么，其旁的另一位领导则一脸凝重。

有网民称，这是前几天淮安市洪泽区领导在接待来访群众询问“过期疫苗”事件时的照片。有网民认为，区领导在这种场合居然有心情笑出来，而且持续在笑，是典型的“事不关己高高挂起”心态，并没有真正“将心比心”、“设身处地”地对待和处置孩子们的生命健康安全。

据澎湃新闻报道，对于上述传闻，淮安市洪泽区相关区领导14日表示，引发争议的照片确实存在，但照片中“笑”的官员并非洪泽区委书记朱亚文，而是洪泽区委常委、纪委书记、区监察委员会主任吴一航。吴一航对此则解释称，工作上要求不能板着脸，要对民众有热情。

吴一航回忆说，金湖“过期疫苗”发生后，洪泽的群众也开始对洪泽是否有“过期疫苗”产生怀疑，许多人往疾控中心了解情况。因去的人数量较多，洪泽区委区政府便专门派出了一批领导干部赶赴现场接待群众来访，就群众关心的有关疫苗的问题进行现场解答沟通。粗略估计，当时现场有一百多人。

吴一航坦承，那个面露笑容的干部，并非洪泽区委书记，而是他本人。他表示，“我们对工作有要求，接待群众，一杯茶、一张椅子、一个微笑，交流时不是冷冰冰的，所以（我）带点笑容。”

吴一航解释，当时他之所以“笑”，一方面是因为，金湖县“过期疫苗”曝光后，洪泽第一时间组织了排查，没有发现“过期疫苗”，因而与群众交流时“比较有底气”。另一方面，则是“工作有要求”，“接待群众、安抚群众要热情、客气、亲和一点，要有温度，不能板着脸”。

吴一航说，带点笑容，也是因为平时他“不喜欢拉着脸说话”，也是想让大家能“更好地沟通”。

说起这桩“笑容门”事件，吴一航也谈了他的看法。“我猜想，一方面截图拍照上传网络的人，可能是觉得纪委书记一般‘铁面’的多。另一方面，可能觉得区委书记听起来更有影响力吧。”吴一航还说，事发当天（11日）晚上，他就知道自己的照片被人发到网上了，但直到13日才发现影响扩大了。

“应该是有人有意识做这个事，但我是问心无愧的”。吴一航说，“实际上，若真是（对群众）漠不关心，我们就不会接待群众，我也不会出面，我是搞（疫苗管理）调查的。实际上我可以不用去的。”

吴一航说，发生“笑容”事件后，他也在反思，“以后我会注意的”。

另据洪泽区分管卫生工作的副区长徐琳介绍，该区对疾控中心和14个接种点的库存疫苗进行专项核查，截至14日下午2点洪泽区未发现使用过期疫苗。

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