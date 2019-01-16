马英九：九二共识确实存在 是保命仙丹

台湾前总统马英九今天（16日）接受飞碟联播网“飞碟早餐”节目专访，对于近来九二共识议题发酵，马英九称，九二共识“还有未来”，并重申九二共识不是一方片面的说法，而是双方的共识，它是两岸最好的方式，“是我们的保命仙丹！”

据台湾《自由时报》报道，马英九表示，九二共识是确实存在的东西，中国大陆现在之所以对一中各表有所保留，是因为担心我们“不知道表到哪里去”，蔡英文总统在否定九二共识的同时，好像也否定了中华民国，但她想让九二共识死掉，这件事情不会成功，因为九二共识让两岸可以求同存异，从大局来看是最好的。

马英九也强调，高雄市长韩国瑜竞选时曾两次高喊支持九二共识，这就是我们该采取的立场，未来大家可以看看韩国瑜跟蔡英文的说法，哪一种会更有力量。

对于去年底国民党大胜被媒体形容为“亲中派大胜”，马英九表示，应该要说“亲台派大胜”，因为这就是台湾人民要的，毕竟国民党执政时“货出得去、人进得来”，这是蔡英文政府做不到的。

此外，对于主持人询问最近美国对于两岸问题是否介入越来越深，马英九表示，蔡英文想靠美国的力量解决两岸问题，但两岸问题靠美国、靠日本都没用，美国人也没有那么大的能耐解决中国的问题。

马英九也自豪表示，马政府跟美国关系是历来最好，这就是因为马政府让任何一方都不必选边站，几个月前，前美国在台协会台北办事处处长包道格来台，也是建议不要选边。

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