台南一岁女童疑打翻牛奶被17岁生母虐打致死

台湾又爆出令人震惊的虐童案件，台南昨天深夜（15日）传出一名一岁多的女童疑因打翻牛奶，被17岁生母虐打，送医后不治身亡。

据台湾中时电子报报道，女童送医抢救后宣告不治，医护人员发现女童四肢、肚子跟背部满布瘀青、伤痕。女童17岁的薛姓母亲及28岁友人、26岁堂姐和堂姐夫4人侦讯时坦承“偶尔有动手”，警方今早依杀人罪将4人移送地检署侦办。

台南市警方表示，女童生前屡因哭闹被打，薛女等人供称，凌晨4点女童因为打破奶瓶、化妆品，断断续续遭打两小时。其后送医，到院前已无生命迹象，身上多处瘀伤、脸部、四肢有结痂伤口，怀疑是家暴案件，通报警方处理，全案才曝光。

未成年的薛女与堂姐等人一起居住，李姓友人则是去年9月借住同一屋檐下，警方漏夜在其住处找到藤条、塑胶管等疑似施暴工具，

薛女侦讯时坦承，因女童吵闹不喝奶而打女童，但不知会那么严重。李姓友人也曾动手管教女童，堂姐与堂姐夫也偶尔会打小孩，警方已报请检察官指挥，今天上午相验女童尸体，厘清死因。

虐童案消息深夜曝光后，许多台湾网友及数十辆车深夜聚集分局外扬言要讨公道，也有人砸破李姓男子驾驶的计程车，之后在警方驱赶下散去。

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