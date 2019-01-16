美国贸易代表承诺如果提高中国商品关税 企业可申请排除

据路透社报道，美国贸易代表莱特希泽向国会议员保证，如果中美未能在3月2日截止日期前达成协议，美国按计划提高2千亿美元中国商品的关税税率，则企业将能够申请被排除在加征范围之外。

莱特希泽告诉美国参议员，他将扩展一个请求排除程序。目前该程序仅适用于美国早先一轮对500亿美元中国商品征收25%关税。美国企业目前不能寻求在9月份推出的最新一轮10%关税行动中得到豁免。

随着两国之间针锋相对的贸易战升级，美国自2018年中期以来对中国商品加征关税。

特朗普政府计划将最新加征的关税提高到25%，但将实施日期延迟到3月2日，以便华盛顿和北京开展谈判努力解决分歧。

若无法在期限前谈成协议，美国势将推进关税调升，许多企业已警告称此举将导致供应链遭破坏。

“如果这项针对2千亿美元商品的关税税率上调至25%，美国贸易代表办公室(USTR)将启动一合适的排除程序，”莱特希泽在一封致函给亲贸易立场的共和党参议员Pat Toomey的信中说，该信件日期为1月11日。

Toomey和民主党籍参议员Doug Jones已牵头一个参议院的跨党派小组，施压特朗普政府将一些产品排除在关税调升范围之外。

这些关税“增加了美国消费者、工人和企业的成本，”议员们11月致函给USTR说。

共和党参议员格拉斯利周二表示，美国贸易代表莱特希泽认为，上周与中国的贸易磋商中，并未在结构性问题上取得任何进展。

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