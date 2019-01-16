蔡英文巡视弓三 大陆网友试图推敲导弹车位置

台湾国防部披露台总统蔡英文15日视导花莲空军防空部队天弓3型防空导弹车的画面，有中国大陆网友根据照片元素比对商用卫星空照图，试图推敲导弹车的位置。海军官校军事科学部前教官吕礼诗今天在脸书（Facebook）贴文表示，大陆网友都如此了，想必解放军也不会“lag”太久，他说：“情报参谋次长室的长官们，有好好的琢磨对岸央视对解放军的报道吗？”

据台湾《联合报》报道，为反制大陆解放军远海长航战机绕越东部的举措，台国防部前年将原部署台湾西部与北部的爱国者3型导弹，调到花莲与台东，以收吓阻之效。而随天弓3型防空导弹在东部陆续成军部署，东部防空导弹战力受到关注。

针对军方披露蔡英文听取干部简报弓三导弹车性能诸元的照片，一位名为“电波震长空XYY”的微博网友出示图文比对声称，蔡英文视察的花莲天弓3阵地，部署地就是原来进驻花莲机场的爱国者3型防空导弹部署位置，而原爱3己撤回西部。而刚完工的台南新化爱国者阵地有一个连进驻，应该就是花莲撤回的连。

网友以自制的卫星俯视图自行标示指出示，从军方发布的宣传照看，而为配合视察，空军613营2连将一辆发射车移动到“图3红色方框”位置。此外，坪林爱国者阵地也快完工，台东爱国者阵地撤回后应是进驻此地。

吕礼诗今天在脸书转贴网友评论，并贴文表示：“对岸网友还真是快手快脚的，相关新闻报道不到24小时，就破案了！”大陆网友将蔡英文视察天弓导弹部队的照片，从拍摄的位置、地点，进驻部队的番号及使用的装备都说得头头是道。他无法证实真伪，但认为网友都如此了，想必解放军也不会“lag”太久；“值得深思的是，情报参谋次长室的长官们，有好好的琢磨对岸央视对解放军的报道吗？”

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