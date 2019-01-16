陕西省委：坚决拥护党中央对赵正永调查的决定

据陕西省纪委官方网站“秦风网”报道，陕西省委今天（16日）召开常委会会议，通报中央对赵正永涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。会议指出，陕西省委坚决拥护中央决定。

陕西省委书记胡和平主持会议。会议指出，中央决定对赵正永涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党的鲜明态度和反腐败无禁区、全覆盖、零容忍的一贯立场，充分彰显了党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的强大能力。陕西省委坚决拥护中央决定，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

会议强调，全省各级党组织和广大党员干部要旗帜鲜明讲政治，深刻认识赵正永的两面性、欺骗性，深刻汲取教训，坚决与其划清界限，彻底清除其恶劣影响。要牢固树立“四个意识”，发扬斗争精神，在重大原则问题上立场坚定，把“两个维护”真正铭记在头脑里、全面落实到行动上、处处体现在工作中。要坚定“四个自信”，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持之以恒改造主观世界，坚守共产党人政治灵魂。

会议要求，要认真落实十九届中央纪委三次全会精神，深刻认识反腐败斗争依然复杂严峻的形势，牢记全面从严治党永远在路上，夯实管党治党政治责任，完善监督体系，严查各类违纪违法问题，严肃惩治群众身边不正之风和腐败问题，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等反面典型为镜鉴，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

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