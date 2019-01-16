消息称朝高官金英哲或17日经由北京赴美

据韩联社报道，中国机场相关人士透露，朝鲜劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲已预订明天（17日）下午从北京飞往华盛顿的机票。在第二次金特会举行在望的背景下，金英哲的此次访美尤其受到关注。

消息称，包括金英哲在内的朝方人士预订17日下午6时25分从北京起飞的美国联合航空UA808航班机票。15日，金英哲一行同时预订17日和18日飞赴华盛顿的机票，而16日上午取消18日的机票。

在预订机票的朝方人士名单中，还包括已于15日飞抵北京的朝鲜外务省副相崔善姬，但经证实，崔善姬同时预订17日下午飞赴瑞典的机票，由此可推测，她可能前往瑞典斯德哥尔摩出席国际会议，并在这里与美方进行官方民间共同参与的1.5轨对话。

这将是金英哲第二次访问美国。在第一次金特会举行前夕，他曾访问纽约会晤美国国务卿蓬佩奥。照目前的情况来看，金英哲一行很有可能于17日飞赴华盛顿，但鉴于金英哲一般不愿对外公开自己的行程，不可排除他今后改签机票的可能性。

金英哲曾任朝鲜人民军侦察总局局长，平时不愿被外界知晓自己的行踪。为了躲避媒体镜头，他曾在机场上交替使用贵宾通道和普通通道，在北京首都机场转乘飞机时还乘坐机场巴士直奔登机口。

北京一位消息人士表示，美国当地媒体日前纷纷报道金英哲可能即将访美的消息，预计很快就能捕捉到金英哲的相关动向。但由于他的访美行程总是充满变数，也不可排除其他时间访美的可能性。

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