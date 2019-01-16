国台办：美方人员不应不负责任地挑拨两岸人民感情

据新华社报道，中国大陆国台办发言人马晓光今天在例行新闻发布会上应询表示，美方人员不应不负责任地挑拨两岸人民感情。美方人员对民进党当局破坏两岸关系政治基础、升高两岸敌意的言行视而不见，却不断地发出错误信息，只会进一步破坏两岸和平稳定。

至于有记者问《告台湾同胞书》发表40周年纪念会后，白宫国安会发言人称，美方“拒绝接受武力恐吓台湾人民的方案和威胁”，呼吁大陆“停止压迫台湾”，恢复与台当局的对话一事，马晓光回应表示，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和中国人民的民族感情，中国人的事要由中国人来决定，不容任何外来干涉。

马晓光强调，大陆对台基本方针政策是“和平统一、一国两制”，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但决不容忍“台独”，并保留采取一切必要措施的选项。不存在所谓“武力恐吓台湾人民”和“压迫台湾”的问题。

他同时指出，民进党当局挟洋自重，广大台湾同胞不答应，两岸人民更不会答应，所以必将自食恶果。

针对台当局外事部门日前称“乐见CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）生效”，并表示希望CPTPP早日开始接受包括台湾在内的新成员加入一事，马晓光回应重申，台湾参与区域经济合作，必须以遵守一个中国原则为前提。坚决反对中国大陆建交国与台湾商签具有主权意涵和官方性质的协议。

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