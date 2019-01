加媒曝光谢伦伯格贩毒案底 并曾被批评对不起国家

李志扬整理

加拿大籍男子谢伦伯格因在中国走私毒品罪本周一(14日)被大连法院判处死刑,加拿大总理特鲁多随后批评中国“任意”裁决,但加媒披露,谢伦伯格早在2003年和2012年就因贩毒被判入狱,而且不是贩毒活动中的低阶人士。

综合加拿大广播公司(CBC)和环球新闻(Global News)报道,谢伦伯格于2012年因在加拿大贩毒被判入狱16个月。当时下判的加拿大卑诗省高等法院的法官布朗(Neill Brown)曾指责谢伦伯格生活在世界上最好的地方之一,“你的国家应该得到你更好的对待(Your country deserves much better from you),“你不是被困在利比亚或叙利亚”“你也不是18岁了”。

布朗法官警告他:“绝不要低估这种犯罪的严重性”。他告诫谢伦伯格戒掉毒瘾、改造自己的人生,并表示希望这是谢伦伯格最后一次被控出庭。CBC报道对此评论,如今谢伦伯格在中国被判死刑,布朗法官当年的责备现在看来就个令人不寒而栗的警告。

2012年,谢伦伯格被判处入狱两年,罪名是贩运可卡因和海洛因,以及拥有大麻树脂和甲基苯丙胺(俗称安非他命)。由于他之前已被关押,所以最终刑期是16个月12天。

警方当时发现,他在阿博斯福(Abbotsford)的公寓是毒品“分销中心”,当警方前往扫荡时,谢伦伯格还在缓刑期间,警方在他的公寓里破获了价值6080加元(6212新元)的可卡因和海洛因,以及销售毒品药丸的3205加元利润。

法官当时说,谢伦伯格不能算是贩毒活动中的低阶人员。

谢伦伯格的犯罪记录可以追朔到2003年2月,当时他因贩运毒品而被判入狱六个月,在布朗判他入狱时,他正在与毒瘾挣扎。

CBC根据所取得的法庭文件报道,布朗说,谢伦伯格之前因工伤事故导致股骨受伤,为了缓解疼痛,他开始滥用止痛药。布朗也注意到,谢伦伯格的父亲因为他的犯罪记录而放弃了他,但他仍然得到一些家庭成员的支持。

谢伦伯格的辩护律师则称,谢伦伯格深深感到羞耻,并未为他的父亲以及他可能会在所属群体中受到的羞辱而担忧。

CBC未能在星期一联系上谢伦伯格的父母,但他的阿姨尼尔逊—琼斯(Lauri Nelson-Jones)表示,家里所担心的最坏情况发生了。

她说:“此时我们的感受与他(谢伦伯格)一致。他现在的心情和想法相当难以想象,这是一个可怕、不幸、令人心碎的局面。我们急切地等待有关上诉的任何消息。”

据报道,谢伦伯格在2013年中获释后的活动外界并不清楚,有报道暗示他曾在加拿大艾伯塔省的油田工作。

如今,谢伦伯格在中国被控于2014年意图分装一批放在大连租赁货仓里的222.035公斤甲基苯丙胺(俗称冰毒),通过海运从大连走私到澳大利亚。

根据本报记者在12月底和本周一在法院旁听的庭审信息,谢伦伯格在庭上辩称,他只是一名来中国旅行的游客,被犯罪分子陷害了。

加拿大总理特鲁多在大连法院宣判谢伦伯格死刑的几个小时内,批评中国“任意”裁决。

另一方面,加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland)当地时间星期二表示,已经与中国大使接触,要求中国对谢伦伯格宽大处理。

方慧兰说,加拿大没有死刑,“我们认为这是不人道和不恰当的, 无论在哪里涉及到对一个加拿大人的死刑, 我们都会提出反对。”



