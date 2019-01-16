杭州一中学为老师设恋爱假、亲子假、幸福假：每月两次半天假

据澎湃新闻网报道，昨天（15日）下午，杭州丁兰实验中学的老师们都收到了一条来自学校办公室发送的短信“官宣”，短信中宣布，学校不仅会给老师放“恋爱假”，还将学校原有的“独子假”升级为了“亲子假”，并增加了“幸福假”。在不影响课务的前提下，每月可以享受两次的假期，每次不超过半天，具体视情况而定。

丁兰实验中学赵校长说：“我从2016年来到丁中担任校长，当时就知道我们学校有一个‘独子’假，每月会给有独生子女的老师放两次假。听老教师说，这个传统已经有10年了，我认为这是一个很好的传统，所以也一直沿袭了下去。老师们很喜欢这个假，有时候小孩生病了，家里很需要有一个人能抽身照顾，还有老师会抽时间接送孩子上培训班，参加亲子活动。”

不过这两年，老师中生二胎的情况越来越多，“独子假”不能为更多的老师带去福利，所以学校将原先的“独子假”系统升级。

赵校长说：“我们将‘独子假’改成‘亲子假’后，只要有孩子，且孩子在18周岁以下的老师，都可以享受这个福利；另外，我们学校的年轻老师也很多，经过统计，未婚老师人数占到总人数的40%左右，所以我们也为单身和已婚未育的老师设了一个‘恋爱假’；还有已婚且孩子已工作的老师，也不能被忽视，也为他们设了‘幸福假’。有老师开玩笑说，终于有空去万松书院给孩子相亲，找女婿、儿媳妇了。这样一来，我们的恋爱假、亲子假、幸福假，几乎可以覆盖到全部的老师。请假也很方便，在我们学校的管理系统中提交申请就可以，我在手机上就可以同意了。”

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