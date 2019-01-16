卓荣泰：两场立委补选 民进党有不能输必须赢的压力

卓荣泰今天首度以民进党主席身份主持民进党中常会，他表示，台北及台中两场立委补选，对党来说，有不能输必须赢的压力，这不是一场只有个人或单一选区的选举，补选最重要的是提高投票率，他重申联合作战的必要性，只要候选人排定辅选行程，党中央一定全力配合。

据联合新闻网报道，卓荣泰1月6日在民进党党主席补选选举胜出，在1月9日中执会后完成交接，今天首次以党主席身份主持中常会，并介绍新任党秘书长罗文嘉、新任党副秘书长郭昆文及新任组织部主任李庆锋。

民进党中常会今天由台北市党部主委陈正德及台中市党部主委何明杰报告2019年台北市、台中市立法委员补选选情报告，卓荣泰说，目前台北市的候选人何志伟目前稳定领先，希望台北市能够稳扎稳打，不要出现不必要的纠纷，需要党部协调、党公职参与的部分，党会全力配合，今天晚上他会召集台北市选区的议员，处理分配工作，台中市候选人王义川则需要开创知名度，党也会到台中市拉抬王义川。

卓荣泰说，他希望党公职以大规模谢票的感谢心情去拜票拉票，过去一个礼拜来，党及政发生相当大的人事变动，经过调整之后，希望能提升战力。一月底二月初会再进行下一波的人力安排，组成战力坚强的团队。

卓荣泰表示，民进党就剩下一年的时间进行备战，半年内就要决定主将（指立委候选人），三个月内决定主帅人选（指总统候选人），未来工作繁忙忙碌，希望常委可以在未来常会中善尽职责、提供建议，目前最重要是打好立委补选、赢回信任，他拜托全体常委党部同仁全力投入辅选。

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