中国农业农村部：春节猪肉供应有保证 但存栏量逼近预警线

据《新京报》消息，中国农业农村部市场与信息化司司长唐珂今天表示，2018年非洲猪瘟对市场影响总体有限，春节前猪肉供应有保证，肉价稳中有降。但根据监测，由于存栏量逼近预警线，今年下半年肉价存在上涨趋势，建议养殖户注意扩大生产。

在农业农村部就2018年主要农产品市场运行情况举行的发布会上，唐珂表示，据监测去年全年猪肉批发市场均价为每公斤18.7元（人民币，约3.7新元），同比跌12.1%。8月份非洲猪瘟发生后，受活猪跨省禁运政策影响，区域间供需出现不平衡现象，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，控制了疫情的同时，流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化趋缓。生猪出栏量、屠宰量依然较为充足，元旦前后猪价还出现了下跌，预计短期内不会大幅上涨。

但从长期看，唐珂指出今年下半年猪肉供给存在一定风险，就生猪产业格局来看，散户影响较大，在面对非洲猪瘟这一“头号杀手”时，散户务必做好防控，而大型养殖场防护措施严密，受到的冲击相对较小，产能保护有信心。农业农村部同时建议，根据监测看，目前存栏量正在逼近预警线，下半年猪肉价格上涨可能性比较大，养殖场可适时补栏，相信会有较好的收益。

唐珂表示，从国际情况看，非洲猪瘟曾经在几十个国家暴发，各国最少也要六七年才能根除，因此这是一次持久战，但我们也有信心打好非洲猪瘟疫情防控战。

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