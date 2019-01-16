董明珠连任成功入选格力新一届董事 刘姝威获任独董

中国知名企业格力电器今日位于珠海的公司总部举行2019年第一次临时股东大会。会上就格力电器新一任董事会换届议案举行投票表决，董明珠、刘姝威等人的董事提名获通过。

据新浪财经报道，根据现场和网络投票结果，本次临时股东大会的关于修订公司章程的议案、关于监事会换届选举非职工代表监事议案以及公司2018年半年度利润分配预案均获通过。

根据投票结果，董明珠、格力电器现任执行总裁黄辉、格力电器副总裁兼董事会秘书望靖东、格力集团常务副总裁张伟、张军督和郭书战当选为第十一届董事会非独立董事；刘姝威、邢子文、王晓华当选为第十一届董事会独立董事；李绪鹏和段秀峰当选为第十一届监事会非职工代表监事。

在上述名单中，除了现任公司高管，郭书战为持股 5%以上的股东河北京海担保投资有限公司董事长兼总经理，张军督为浙江通诚格力电器有限公司董事长兼浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。

刘姝威为中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员，万科企业股份有限公司独立董事，邢子文为西安交通大学流体机械及压缩机国家工程中心副主任，王晓华为广东广信君达律师事务所主任 。

此次临时股东大会结束后，格力电器新一届董事会将就董事长提名进行投票表决，预计今日晚间会公布投票结果。

报道称，市场普遍认为，董明珠本次连任几无悬念。一位在现场的小股东对新浪财经表示，虽然对公司某些决定有不同意见，但是支持董明珠连任还是大部分小股东的最优选择。



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