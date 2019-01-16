台立法院长：期待台加能在交通及绿能合作

台湾立法院长苏嘉全今天接见加拿大国会众议员博尔沙时表示，期待台加能在交通及绿能等方面合作。博尔沙指出，若能在人工智慧及生物科技等产业进行合作，可以提供台加人民更多机会。

据联合新闻网报道，博尔沙（John Brassard）伉俪与同行的众议员派凯利（Pat Kelly）伉俪、众议员麦考利（KellyMcCauley）伉俪及众议员林斯基（Jim Eglinski）伉俪，到立法院拜会苏嘉全。立法院“中华民国与加拿大国会友好协会”副会长、民主进步党立法委员尤美女，以及立法院秘书长林志嘉、外交部北美司副司长陈慧蓁陪同。

苏嘉全致词时表示，加拿大族群多元，天然资源非常丰富，接受不同来自不同国家的人民，在全世界占有非常重要的角色。现在台湾正要迎接农历春节，有许多移民至加拿大的友人，也会藉这个机会回台过年。

他说，自己过去也曾造访过加拿大，了解加拿大对环境保护及农业永续等方面的发展深厚，十分敬佩。

苏嘉全指出，台湾是加拿大第12大、也是亚洲第五大贸易伙伴，双方贸易总额相当可观。台湾也在去年开放进口加国牛肉。除此之外，他也期待台加能在交通及绿能等方面合作。同时，也希望建立在既有的台加青年度假打工协议下，让台湾有更多青年赴加度假打工。

苏嘉全表示，台湾在国际社会中经常受到打压。他特別感谢在去年世界卫生大会（WHA）中，加国卫生部长替台湾执言。

苏嘉全说，台湾人民和善，在多次针对旅外人士的调查评比中，台湾都是最适合居住的国家。台湾不但有良好交通网络及医疗设施，还有24小时营业的夜市小吃，希望访团成员在台期间能好好享受。

博尔沙表示，台加双方许多共享价值，双方的贸易关系不论是对台加两国经济都同样重要。未来双方若能在人工智慧（AI）及生物科技等产业进行合作，就能够提供台加人民更多机会。

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