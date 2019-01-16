中国外交部：望美方理性客观看待中方军力发展

针对美国国防部日前发表《中国全球扩张对美防务影响评估报告》，美国防情报局发表题为《中国军力：建设战之能胜的现代化武装》的报告，中国外交部发言人华春莹今天回应称，希望美方理性客观看待中方军力发展。

据央视新闻报道，在今天（16日）的中国外交部例行记者会上，发言人华春莹表示，对于报告还需要作深入、认真的研究，现在先作一个初步的反映。美方有关报告罔顾事实，充满冷战思维和零和博弈思想，对中国的发展道路、战略意图和国防建设妄加猜测和评论。其中有些无端指责非常荒谬，极不专业。中方对此坚决反对。

华春莹说，中美两军关系保持健康稳定的发展对中美两国有利，对世界有利。希望美国军方能够理性、客观、正确看待中国军力发展，以实际行动维护中美两国和两军关系的大局。

华春莹强调，中国坚持走和平发展道路，中国自力更生地发展与自身实力相适应的国防力量，是为了更好维护自身主权、安全和发展利益，是为了更好维护世界和地区的和平与稳定。

华春莹表示：“中国是遵守国际和地区规则的模范，我们主张运用规则而不是武器去维护和推进自己的利益。实际上，正如大家所看到的，即便像美国这样拥有超强军力的超级大国，也无法为所欲为。我们希望美方同样尊重和遵守国际规则，而不是制造各种各样的借口，来对自身不断地加强和发展强大的大规模杀伤性武器寻找借口。”

对于报告中的涉台问题，华春莹指出，台湾问题是中国内政。正如中共总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话指出的，我们愿为和平统一创造广阔空间，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但绝不会为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。中方要求美方严格恪守一个中国原则，以实际行动维护中美关系大局和台海地区和平稳定。

华春莹说：“我还想提醒美方有些人，和平与发展是当今世界的时代潮流，也是世界各国人民的共同愿望。我们认为，如果美方有些人不抬头仰望星空，而只顾着低头寻找陷阱，甚至去挖很多的坑，那么到头来最终可能会掉到自己挖的坑里。”

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