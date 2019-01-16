中国2018年共25家轮胎企业破产

2019年伊始，成立五年的山东国鹏橡胶有限公司(简称“国鹏橡胶”) 被法院裁定破产并以2.2亿元（人民币，下同，约4千400万新元）起拍价拍卖整体资产。据统计，2018年前9个月，中国就有超过300家橡胶轮胎企业被列入失信被执行人名单；2018年全年，共有25家轮胎企业破产、解散。

据《新京报》消息，业内认为，轮胎产业的大洗牌还将持续，多数经营管理不善、缺乏核心技术的轮胎企业将顶不住激烈的行业竞争相继被淘汰出局。轮胎产量也将越来越趋于集中化。

2019年1月3日，山东省寿光市人民法院在阿里司法拍卖网络平台上将国鹏橡胶的整体资产进行公开拍卖。该资产拍卖评估价约为2.7亿元人民币，起拍价也达到了2.2亿元人民币。国鹏橡胶，这家成立五年的轮胎企业也成为2019年新年第一家破产被拍卖的橡胶企业。

据了解，国鹏橡胶此次拍卖的是整体资产，包括其名下位于寿光市羊口镇渤海大道以北、学府街以南的土地使用权186760平方米，位于寿光市羊口镇渤海大道以北、学府街以南的建筑物97876.32平方米（包括有证面积93419.57平方米，无证面积4456.75平方米），以及货币、存货、流动资产、机器设备等其他资产。

资料显示，国鹏橡胶成立于2013年10月，是一家专业研发、制造、营销高端性能汽车轮胎的企业，2014年该公司曾被潍坊市列为十三五战略投资重点发展项目。2017年，国鹏橡胶出现资金链问题，且2017年以来，国鹏橡胶涉及的诉讼高达39起，六次被法院裁定为被执行人，两次被法院列为失信人，牵扯到多个借贷及担保纠纷。

值得注意的是，这并非国鹏橡胶的资产第一次被拍卖。早在2018年6月，该公司所有的全钢子午线轮胎生产设备即在司法拍卖网络平台上拍卖，评估价为6646.7万元，起拍价为5317.3万元，但最后该设备资产以流拍告终。

2018年8月，山东永泰集团有限公司（简称“山东永泰”）申请破产清算，成为轮胎行业最大的破产案。截至清算前，山东永泰的被担保债权金额已达25.36亿元，面临105项法律诉讼，28次失信被执行人和11次动产抵押。据了解，山东永泰此前曾进入全球轮胎行业75强排行榜，并在2016年入选中国化工企业500强榜单，排名第70位，综合实力列山东轮胎行业第七位。

据统计，2018年前9个月，中国就有超过300家橡胶轮胎企业被列入失信被执行人名单，出现经营异常，严重者甚至走向破产。与此同时，不少轮胎、橡胶及相关企业也因环保问题屡屡被处罚。

而据有关机构统计，2018年，共有25家轮胎企业破产、解散。在这25家破产的轮胎企业中，山东地区的企业有13家，这13家中有12家为经营五年以上的企业。

针对上述现象，中证鹏元资信在相关研究报告中指出，“未来汽车零部件市场将面临更为激烈的竞争，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业可能加速淘汰出局，行业集中度有望得到持续提高。”



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