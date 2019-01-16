陆委会：“九二共识”是并吞台湾毒药

台湾总统蔡英文早前拒绝承认“九二共识”，并说“九二共识”就是“一国两制”，中国大陆国台办发言人马晓光对此指出，民进党当局领导人“故意将二者混为一谈，是刻意误导台湾民众”。陆委会今晚以书面回应，各界应该要认清中共定义的“九二共识”本质，就是并吞中华民国台湾的致命毒药，绝非部分人士所说的保命仙丹，不能再跟随呼应。

据联合新闻网报道，马晓光今天在例行记者会上指出，“九二共识”是两岸关系发展的共同政治基础，明确界定了两岸关系的性质，表明双方在努力谋求国家统一进程中均坚持一个中国的原则。“一国两制”是实现国家统一后的制度安排。

马晓光说，民进党当局肆意否定“九二共识”，汙蔑“一国两制”，进一步暴露他们的分裂立场，暴露了他们企图通过升高两岸对抗和敌意来破坏两岸关系，谋取个人私利的目的。

针对国台办批评蔡英文认为“九二共识”即是“一国两制”的说法，陆委会指出，1992年两岸会谈最终并未达成共识，国台办长期以来混淆视听，欺瞒事实。大陆领导人在其所谓《告台湾同胞书》40周年谈话已重新定义“九二共识”就是“两岸同属一中、共谋统一”，并提出探索“一国两制”台湾方案，两者都为达其统一意志，台湾人民从来没有接受。

陆委会强调，各界应该要认清中共定义的“九二共识”本质，就是并吞中华民国台湾的致命毒药，绝非部分人士所说的保命仙丹，不能再跟随呼应。

陆委会表示，蔡英文担任陆委会主委在立法院应询时谈话，仅在陈述1992年之李登辉政府立场，蔡英文并未承认谈判过程中已有“九二共识”，更无所谓执政后拒绝“九二共识”的谬论。

陆委会指出，国台办罔顾事实、转移台湾民众不接受“一国两制”焦点，又在国际企业间霸道打压台湾，这种严重侵犯台主权尊严、企业营运自主及伤害台湾民众感情的不当作为，更让台湾人民认清其欺骗性及虚伪面貌，“我们只会更加坚定捍卫国家主权尊严及民主体制，永远不会妥协。”





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