台亲绿媒：民进党2020年败选 是不可改变的铁律

关于有消息传出，赖清德将接国安会秘书长一事，台湾亲绿媒体《美丽岛电子报》董事长吴子嘉昨天在中天《新闻龙卷风》指出，蔡英文政府有两个特色，一个是蔡英文喜欢把手伸进来，另一个是喜欢放消息。

据中时电子报消息，吴子嘉举例，蔡英文喜欢把手伸进来，例如机车装ABS、平价香烟；另外，总统府喜欢放消息，例如最近有消息说赖清德会去接国安会秘书长。吴子嘉分析，赖清德不会接国安会秘书长，有两个理由，一是赖清德对外交两岸是外行，不可能去接国安会秘书长；二是赖清德心情非常快乐，云淡风轻，准备安心在台南过年，根本没想别的事情。

吴子嘉断言，也不可能有“英德配”，蔡英文能不能代表民进党选总统还不一定。民进党3月16日要完成立委提名，4月要总统初选，因此过完年进入选举模式。但根据政大民调，蔡英文现在民调只有15%，要怎么选？

“现在的民进党是混乱的民进党”，吴子嘉说，搞不好高雄民进党立委会全军覆没，蔡英文心中想的还是赖清德。但不要忘记，苏贞昌民调高起来怎办？

吴子嘉断言，蔡英文绝对不会让民进党2020年取得政权，这是绝对确定的事，民进党面临选择，一个没有机会的总统候选人，立委又挂掉，怎办？就是总统初选往后移到5月。

吴子嘉也呼吁民进党，把总统候选人的党内初选从4月延后到5月，拖以待变，看可不可以有别的候选人，若苏贞昌民调30%，当然给苏贞昌选。“不过这没有意义”，吴子嘉说，就算苏贞昌选，还是输，因为民进党2020年败选是不可改变的铁律，主要是2018“讨厌民进党”还存在。

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