安徽：专项整治形式主义官僚主义问题 处分274人

据《新京报》报道，中央纪委国家监委网站透露，“截至目前，专项行动集中整治阶段共查处形式主义、官僚主义问题375个，处理595人，处分274人。”2018年11月开始，安徽聚焦16个方面问题开展专项行动，集中整治形式主义、官僚主义问题。上述数据正是开展此项行动的一份“成绩单”。

2018年以来，安徽继续发扬钉钉子精神，密切关注“四风”隐形变异问题，特别是对形式主义、官僚主义问题，以排查、调研和集中整治等方式，连续“出招”，深入纠治，推动作风建设向纵深发展。

在安徽省委去年开展的“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育中，省委提出“六聚焦六整肃”，将整治形式主义官僚主义作为其中一项重要内容。安徽省委聚焦形式主义、官僚主义问题，部署开展了以“查问题、出硬招、改彻底”为重点的作风建设大排查大调研。全省各地各部门对作风建设展开大排查，细致查摆自身存在的形式主义、官僚主义问题并加以整改。安徽省纪委监委组织三个调研组，集中半个多月时间，赴各省辖市及32个县(市、区)实地调研，随机抽查暗访。

“‘文山会海’依然较重、检查考核繁复机械、调查研究不够深入……”针对排查和调研中发现的问题，安徽省纪委监委梳理出6大类问题，向全省各省辖市和23个省直单位点对点反馈意见建议196条。

“全省各级纪检监察机关要站在落实‘两个维护’的高度，认识形式主义、官僚主义的严重危害性，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。”安徽省纪委监委有关负责同志表示，将把整治形式主义、官僚主义作为巡视巡察、执纪审查和日常监督的重要任务，长期坚持下去。



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