西安房价2018年涨幅最高 厦门已跌回一年前

据澎湃新闻网报道，在2018年3月“两会”政府工作报告将“房住不炒”作为楼市调控总体方针以及全年中国陆续发布调控政策400余次的情况下，各地房价也呈现不同的变化。

中国国家统计局公布的2018年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，西安新房价格同比去年上涨22.4%，涨幅排名第一；而厦门则成为70个城市中，唯一一个新房价格比去年低的城市。

1月16日，中国国家统计局发布2018年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据，数据显示西安新建商品住宅价格同比涨幅最多，上涨22.4%。

综合全年数据来看，西安新房价格同比涨幅在2018年全年均排名前五位，其中4月、9月、10月、11月的新房价格同比涨幅排名第二。除了西安，海口的表现也相当抢眼。2018年7月、8月、9月、10月、11月，海口新房价格涨幅排名均排第一。

按照统计局数据，12月，海口、呼和浩特、贵阳、大理、徐州、秦皇岛、丹东、昆明、济南的新建商品住宅价格同比涨幅排名前十，涨幅均超过15%。具体而言，海口新房价格同比上涨22.1%；呼和浩特新房价格同比涨21%；贵阳及大理则上涨18.8%。

与西安不同，厦门新房价格与去年同期相比，下跌0.4%，也成为70城中新房价格唯一同比下跌的城市。

据统计局数据，2018年8月以来，厦门新房价格涨幅呈不断下降趋势，且排名均靠后五位，截至2018年11月，厦门新房价值同比由涨转跌。

从房价涨幅排名来看，此前房价较快上涨的热点城市呈现价格回调态势，北京、上海、深圳等一线城市的新房价格同比涨幅靠后。分城市看，厦门、深圳、上海、南京、泉州、天津、温州、北京、惠州、合肥十个城市的新建商品住宅价格排名后十位。

其中，深圳新房价格同比上涨0.1%；上海新房价格同比上涨0.4%，北京新房价格同比上涨2.3%。

上海中原地产市场分析师卢文曦表示，从中国格局来看，西部以及西南城市新房价格同比涨幅比较明显，主要是这些三四线城市有棚改需求，购买力还在释放中。此外，这些城市本身房价比东部城市价格还有一定落差，受到市场关注。但是一些热点城市在调控政策下持续降温，比如南京、合肥等等，楼市继续降温，市场预期发生转变，房价涨幅进一步收窄。

统计局数据显示，12月份，二手住宅销售价格同比上涨0.6%，涨幅比上年同月回落1.9个百分点；1-12月平均，同比上涨0.7%，涨幅比上年同期回落11.3个百分点。

分城市看，呼和浩特、济宁、昆明、西安、大理、乌鲁木齐、三亚、海口、青岛、宜昌的二手房价格排名前十，涨幅均超过11%。其中呼和浩特二手房价格同比上涨17.9%，排名第一。

而被认为更能反映市场真实情况的二手房价格显示，厦门、上海、北京、福州等四个城市的二手房价格同比出现下跌，这也意味着，前述四个城市的二手房价格已经低于去年同期。

具体而来，厦门二手房价格同比下降5.6%，上海二手房价格同比下降2.7%，北京二手房价格同比下跌1.9%，福州则显示价格同比下降0.3%。

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