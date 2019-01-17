彭斯：不再对中国无视国际规范坐视不理

（早报讯）美国副总统彭斯声称，中国过去几年来经常无视国际法和国际规范，美国不会再对此视而不见。

他强调，美国会继续致力于印度太平洋地区的自由开放，以及公平对等的经贸关系。

美国之音报道，彭斯16日在美国国务院举办的驻外使节会议上发表讲话时，多次提到中国。他表示，中国利用债务外交和不公平的贸易来扩大其影响力，在南中国海的行为“咄咄逼人”。

他说：“最近几年，中国太多次表现出对半个多世纪以来维系世界安全和繁荣的法律和规范的无视。美国不可以再对此视而不见。”

他也说，美国需要改善与中国的关系，但中国需要改变不公平贸易行为，做出结构性改革。

彭斯还提到，国际环境已经改变，美国不再如过去一样只面临苏联一个对手，而是要面对包括中国在内的数个大国对手，还有极端组织“伊斯兰国”、伊朗等“流氓政权”，以及古巴和委内瑞拉等独裁国家。

他说，这些国家虽然没有共同的意识形态和目标，但“他们试图颠覆美国半个世纪以来维护的国际秩序”，而美国会迎接这些挑战。

他在谈到总统特朗普的外交政策时指出，美国将“以实力促成和平”。他提到特朗普政府在防务上的投入，是里根政府以来最多的，目的是让美国的军事力量更加强大。

他最后说，希望美国外交官向外界传递“美国回来了”的信息。“我们重回世界舞台推动美国的利益，我们重回世界舞台，与全世界与我们有共同理念和原则的国家建立更强大的关系。”

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