传管中闵身兼多职 台监院下月公布

台大校长管中闵在政务官任内匿名替周刊定期撰稿，台湾监察院认定违法兼职而予以弹劾，监院下月出炉的调查报告中，将详细列出其兼职情况。据了解，管中闵的兼职可说是五花八门，粗估他在台大担任教授期间，本职年薪约200万元（新台币，下同）、平均兼职年收入也达200万元，年收入约400万元，令人称羨。

据《自由时报》消息，管中闵被陆续揭露的兼职，包括在《壹周刊》匿名写评论、政大、中山、中央及暨南大学等校兼任讲座教授等。另在台经院也有兼职，台经院一年支付他约40、50万元，但他并未向台大报备。

管中闵去年在台大校长遴选争议中，爆出曾在中国大陆厦门大学兼职，监院原本是调查台大校长管中闵赴大陆兼职案，但从他的报税资料，却发现他有更多兼职。其中，管中闵在政务官期间于《壹周刊》固定领薪撰写社论，获取每月约5万元、每年约65万元固定稿费报酬，前天已遭监察院弹劾。

监察院最快下月公布管中闵兼职的调查报告，不过，有些兼职都已超过10年追溯期，有些则是管任职于台大教授期间，未有行政职，因此无法依照《公务人员服务法》处理。

据了解，管中闵在中研院经济所长、研究员任内，于政大、中山、中央及暨南大学等四校兼任讲座教授，并支领薪水，光是政大每年平均支付管约24万元。但仅有中山大学的兼职，管中闵事先呈报中研院核准，其余三校并未报备。

另据报道，管中闵从2009年开始，在担任政务委员、国发会主委前后，有长达近10年的时间，一直与国泰金有产学合作计划，却只有第一年报给台大签核，之后从政务官回任台大后，双方又恢复合作关系，也未向校方报备。管中闵从国泰金一年最多拿到近200万元，但此部分仅违反台大校内规定而已。

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