王毅：中美共同利益远大于分歧

中国国务委员兼外交部长王毅表示，中美共同利益远大于分歧，合作远大于摩擦；双方要拓展在能源、农产品、基础设施建设等领域合作，彼此向对方提供更为开放、透明和规范的环境，把经贸合作潜力进一步发掘和调动出来。

据路透社报道，《人民日报》今天刊登王毅就中美建交40周年接受专访的文章并称，最近两国工作团队磋商取得积极进展，这再次说明，对话磋商才是解决问题的唯一正确办法。双方应继续按照两国元首达成的重要共识，相向而行，争取早日达成协议。

“经贸合作的本质是互利共赢，依然是中美关系的压舱石和推进器。中美双方都有扩大经贸合作的意愿，应当有能力也有智慧推动达成一个彼此都能接受的方案。”他表示。

昨日在外交部例行记者会上，当被问及有报导称中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商、能否证实时，外交部新闻发言人华春莹仅表示，“目前双方正在保持密切联系。有一点很清楚，就是双方都在积极落实两国元首会晤达成的重要共识，为推动通过经贸磋商达成互利共赢的协议作出积极努力。”

中美双方于1月7-9日在北京举行经贸问题副部级磋商。根据美国贸易代表署(USTR)的一份声明，中国已承诺从美国采购“大量”农业、能源和制造业产品，以及服务。随后美国财长努钦在1月10日表示，中国国务院副总理刘鹤“很可能”于1月稍晚前往华盛顿进行贸易磋商。

王毅指出，中美社会制度、历史文化、现实国情不同，有着各自利益和关切，这是正常的。国与国之间有差异、有分歧甚至有矛盾，并不意味着一定要走向对立。要坚持以建设性方式处理分歧和敏感问题，更要在求同存异的基础上努力聚同化异，确保中美关系不偏离正确轨道。

“我们不能让矛盾分歧来定义当前的中美关系，更不能让偏见和误判来左右未来的中美关系。只有秉持发展的眼光、开放的胸襟、包容的态度，才能为两国关系开辟更广阔的空间。”他说。

他指出，双方在地区层面，要保持在朝鲜半岛核、阿富汗等热点问题上的沟通协调，发挥中美1加1大于2的作用，为推动有关问题妥善解决贡献更大力量。

在台湾问题上，王毅称，台湾问题始终是中美关系中最核心最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。妥善处理这个问题对确保中美关系顺利发展至关重要。美方应坚持一个中国原则，恪守中美三个联合公报，切实反对“台独”势力及其分裂活动，慎重处理涉台问题。在涉藏、涉疆等问题上，美方同样应尊重中国主权和领土完整，停止干涉别国内政的做法。



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