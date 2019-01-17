美国官员提醒以色列慎待中国投资 提出网络安全问题

据路透社报道，一名美国官员周三警告以色列对来自中国的投资宜谨慎，因可能造成网络安全问题并导致盟友限制与以色列分享情报。

特朗普政府已采取措施限制华为和中兴通讯对美国市场的渗透，将其视为间谍活动威胁。这两家公司是中国最大的网络设备制造商，二者都否认有刺探情报之类的意图。

华为和中兴通讯对以色列的兴趣令美国感到担忧。以色列政府2013年同意中国上港集团在色列海法附近建造一个民用港口，而海法是美国地中海船队的停泊地点。

“我们知道网络攻击的威胁每天都在增加，”美国能源部副部长Dan Brouillette在访问以色列期间发给路透的文稿中表示。

他在与以色列官员的会晤中表示，将“分享我们的经验并表达对中国在以投资的关切，希望就最佳操作进行对话。”

以色列能源部长Yuval Steinitz在声明中称，Brouillette“表达了对外国在以投资的关切。”

但以方未对中国投资问题立即置评。

2016年12月，华为以4,200万美元收购了以色列的云数据库安全公司HexaTier。这是在华为CEO访问以色列后达成的交易。同月华为还收购了IT研究公司Toga Networks，但收购金额未披露。

据以色列媒体，中兴也对该国科技行业感兴趣，并在2013年派出一个高级代表团访以。

以色列报纸Haaretz 2016年报道称，以色列有避免使用华为或中兴技术的未公开政策，因担心可能造成安全漏洞。以色列当局未对该报道置评。

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