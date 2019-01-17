美国跨党派议员拟立法禁售芯片给中兴华为

（早报讯）美国国会多位跨党派议员16日推出新法案，拟禁止向中兴、华为或所有涉嫌违反美国制裁法规及出口管制禁令的中国通讯企业出售美国芯片或其他部件。

美国之音报道，该法案名为“电信拒绝令执行法” （Telecommunications Denial Order Enforcement Act），由两名共和党籍议员，包括联邦参议员科顿和联邦众议员加拉格尔，及两名民主党籍议员，分别时联邦参议员荷伦和联邦众议员加耶戈在参众两院提出，旨在要求美国总统特朗普禁止向所有违反美国制裁法规及出口管制禁令的中国通讯企业施行出口禁售令。

法案也要求确保受到制裁的企业，在经过一年配合与合作后，证明其公司系统法规已修正才能免除惩罚。法案还强调了国会监督行政部门执行有关制裁中国电信企业的角色。

法案特别点名中兴和华为，这两家中国电信巨头被美国国会视为对国家安全构成威胁，多位国会议员担忧中兴和华为的产品或装置可能被用来监视美国人。这两大中国电信巨头同时被指控违反了美国对伊朗的制裁禁令。

科顿在声明中说：“华为是中国政府有力的情报资讯收集者，其创始人兼首席运营官时人民解放军的工程师。中国电信公司若像华为一样违反了我们的制裁或出口管制法规，都应该受到等同于死刑的拒绝令。”

华为是全球最大的电信设备制造商，不过最近在多个国家受到审查。华为创始人任正非此前一天（15日）罕见的接受国际媒体采访，驳斥了华为参与间谍活动的指控。

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