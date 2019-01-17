中埃签署埃及首条电气化铁路贷款协议

中国进出口银行与埃及国家隧道局16日在开罗签署埃及首条电气化铁路——“斋月十日城”市郊铁路项目贷款协议，协议总金额达12.39亿美元（16.80亿新元）。
据新华社报道，埃及交通部长希沙姆·阿拉法特表示，贷款将用于轻轨列车和相关基础设施建设，预计轻轨建成后将有效缓解开罗交通压力，方便开罗卫星城居民通勤。
据悉，“斋月十日城”市郊铁路为双线电气化轻轨，将连接开罗市区、开罗卫星城“斋月十日城”和新行政首都。轻轨线全长约66公里，预计每天将运送乘客35万人，列车运行速度可达每小时120公里。
中国进出口银行与埃及国家隧道局16日在开罗签署埃及首条电气化铁路——“斋月十日城”市郊铁路项目贷款协议，协议总金额达12.39亿美元（16.80亿新元）。
据新华社报道，埃及交通部长希沙姆·阿拉法特表示，贷款将用于轻轨列车和相关基础设施建设，预计轻轨建成后将有效缓解开罗交通压力，方便开罗卫星城居民通勤。
据悉，“斋月十日城”市郊铁路为双线电气化轻轨，将连接开罗市区、开罗卫星城“斋月十日城”和新行政首都。轻轨线全长约66公里，预计每天将运送乘客35万人，列车运行速度可达每小时120公里。
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